Галкина Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1993
Сын: Галкин Сергей Рудольфович
Отец ребёнка: Галкин Рудольф Витальевич
Рождение ребёнка
03.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Рудольф Витальевич
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область