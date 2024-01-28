Галкина Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1969

Отец: не указан

Мать: Гаршина Галина Александровна

Рождение ребёнка
09.03.1993

Сын: Галкин Сергей Рудольфович

Отец ребёнка: Галкин Рудольф Витальевич

Рождение ребёнка
03.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Рудольф Витальевич

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область

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