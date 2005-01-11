Тимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1946
Дата смерти11.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1946
Рождение ребёнка
10.02.1966
Дочь: Болмосова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
16.01.1974
Сын: Тимофеев Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2005