Тимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна

Тимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна

avatar

Место рождения

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.06.1946

Дата смерти

11.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1946

Отец: Беляев Афанасий Николаевич

Мать: Беляева Мария Иосифовна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.02.1966

Дочь: Болмосова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Алексеевич

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1974

Сын: Тимофеев Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Алексеевич

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Валентин Алексеевич

Смерть
11.01.2005
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close