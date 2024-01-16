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Летовальцев Антон Михайлович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799

Сын: Летовальцев Андриян Антонович

Мать ребёнка: Летовальцева Марья (Мария) Минеева

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение
1800

Отец: Летовальцев Михаил Васильевич

Мать: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Летовальцева Марья (Мария) Минеева

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Марья (Мария) Минеева

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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