Летовальцев Антон Михайлович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Летовальцев Андриян Антонович
Мать ребёнка: Летовальцева Марья (Мария) Минеева
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение
1800
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Летовальцева Марья (Мария) Минеева
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно