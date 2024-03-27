Литвин Израиль
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Литвин Вульф
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Ериминия
Работа или профессия
Неизвестно
Унтер офицер царской армии
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Литвина) Фрида
Мать ребёнка: Литвина Ериминия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Литвина) Хася
Мать ребёнка: Литвина Ериминия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Литвин Борис (Берг)
Мать ребёнка: Литвина Ериминия
Смерть
Неизвестно