Ледик Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Евгений Владимирович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ледик Елена

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.05.1978

Дочь: Ледик Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ледик Татьяна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1983

Сын: Ледик Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.08.1988

Сын: Ледик Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Татьяна

Смерть
2007
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