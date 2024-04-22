Ледик Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ледик Елена
Рождение ребёнка
28.05.1978
Дочь: Ледик Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ледик Татьяна
Рождение ребёнка
10.09.1983
Сын: Ледик Анатолий Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.08.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ледик Татьяна
Смерть
2007