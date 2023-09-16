Бондаренко Агрипина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Семеник (Бондаренко) Мария Никитична
Отец ребёнка: Бондаренко Никита Кодратов
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1834