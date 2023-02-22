Вальченко Станислав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Сергей Станиславович
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Александр Станиславович
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Олег Станиславович
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Смерть
Неизвестно