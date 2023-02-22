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Вальченко Станислав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вальченко Григорий

Мать: Бубен (Гупал) Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Сергей Станиславович

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Александр Станиславович

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Олег Станиславович

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Смерть
Неизвестно

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