Акишин Гаврила Иванов
мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Иванов1816 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Иванов
Мать: ?
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.08.1877
Смерть
Неизвестно