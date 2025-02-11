Акишин Гаврила Иванов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Акишин Гаврила Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Иванов1816 г.р.
Супруги
Акишина (Потанина) Параскева Никитина1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Иванов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

29

Бракосочетание
31.08.1877

Жена: Акишина (Потанина) Параскева Никитина

Смерть
Неизвестно

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