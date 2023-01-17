Талдыкина Анна Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Талдыкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.
Дочь: Талдыкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.
Сын: Талдыкин Петр
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.
Сын: Талдыкин Павел
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.
Дочь: Талдыкина Софья
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Сын: Талдыкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.
Сын: Талдыкин Давид
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
15.07.1889 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.
Сын: Талдыкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Сын: Талдыкин Александр
Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно