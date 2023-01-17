Талдыкина Анна Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Анна Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Талдыкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Дочь: Талдыкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.

Сын: Талдыкин Петр

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рождение ребёнка
01.07.1879 ст.

Сын: Талдыкин Павел

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.

Дочь: Талдыкина Софья

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Талдыкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.

Сын: Талдыкин Давид

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рождение ребёнка
15.07.1889 ст.

Сын: Талдыкин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.

Сын: Талдыкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Сын: Талдыкин Александр

Отец ребёнка: Талдыкин Василий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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