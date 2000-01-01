Иванов Габдула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Габдула

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

После 1960 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ш Равиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1960

Сын: Иванов И.

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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