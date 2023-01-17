Корниенко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Николай Павлович

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Место рождения

Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

17.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Дедушкина родня из Тамани
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровикова Галина Терентьевна

Смерть
17.04.1988
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Официальная причина смерти - рак печени с метастазами в желудке и легких. Бабушка считала, что дедушка отравился во время работы, когда его восстановительный поезд ликвидировал аварию, в которой соше... Показать все
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