Корниенко Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти17.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Дедушкина родня из Тамани
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1988
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Официальная причина смерти - рак печени с метастазами в желудке и легких. Бабушка считала, что дедушка отравился во время работы, когда его восстановительный поезд ликвидировал аварию, в которой соше... Показать все