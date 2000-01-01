Ненашев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненашев Андрей

Мать: не указана

Смерть
1942
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