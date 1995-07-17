Белкин Иван Архипович
Место рождения
Дата рождения21.02.1922
Дата смерти17.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
15.09.1940
Рядовой-связист | Донской РВК, Московская обл., Донской р-н
Бракосочетание
27.01.1943
Жена: Белкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна
Награда
22.06.1946
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
26.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна
Военная награда
06.11.1947
ПРИ ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР (102 ПОГРАНОТРЯД СОВЕТСКОЙ-ФИНСКОЙ ГРАНИЦЫ) ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
06.09.1956
Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна
Награда
07.05.1965
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
25.04.1975
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
20.09.1978
Медаль "Ветеран труда"
Награда
11.03.1985
Орден Отечественной Войны 1 степени
Награда
12.04.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории и географии
Смерть
17.07.1995