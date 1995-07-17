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Белкин Иван Архипович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.02.1922

Дата смерти

17.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
15.09.1940
Донской, город Донской, Тульская область
Рядовой-связист | Донской РВК, Московская обл., Донской р-н
Бракосочетание
27.01.1943

Жена: Белкина Анна Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Белкин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна

Награда
22.06.1946
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
26.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна

Донской, город Донской, Тульская область
Военная награда
06.11.1947
ПРИ ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР (102 ПОГРАНОТРЯД СОВЕТСКОЙ-ФИНСКОЙ ГРАНИЦЫ) ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ
Медаль "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
06.09.1956

Сын: Белкин Виталий Иванович

Мать ребёнка: Белкина Анна Васильевна

Награда
07.05.1965
Донской, город Донской, Тульская область
Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
25.04.1975
Донской, город Донской, Тульская область
Юбилейная медаль "Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
20.09.1978
Донской, город Донской, Тульская область
Медаль "Ветеран труда"
Награда
11.03.1985
Орден Отечественной Войны 1 степени
Награда
12.04.1985
Донской, город Донской, Тульская область
Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории и географии
Смерть
17.07.1995
Донской, город Донской, Тульская область
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