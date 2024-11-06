Прокофьев Прокофий Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофьев Антон Нефедович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Феодосия Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Петр Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Зиновья Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Сергей Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Прокофьев Захар Прокофьевич
Мать ребёнка: Прокофьева Дарья
Смерть
Неизвестно