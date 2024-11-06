Прокофьев Прокофий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Прокофий Антонович

Прокофьев Прокофий Антонович

Место рождения

Солодихино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Антон Нефедович

Мать: не указана

Солодихино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Феодосия Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Зиновья Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Сергей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Прокофьев Захар Прокофьевич

Мать ребёнка: Прокофьева Дарья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.