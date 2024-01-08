Закалинский Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалинский Афанасий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1829 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819

Сын: Закалинский Казимир Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Закалинский Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

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