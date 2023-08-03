Жирикова Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирикова Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жириков Аслан Аликович

Рождение ребёнка
07.06.2010

Дочь: Жирикова Алина Аслановна

Отец ребёнка: Жириков Аслан Аликович

Рождение ребёнка
07.12.2012

Дочь: Жирикова Дарина Аслановна

Отец ребёнка: Жириков Аслан Аликович

Рождение ребёнка
07.09.2014

Дочь: Жирикова Марина Аслановна

Отец ребёнка: Жириков Аслан Аликович

Рождение ребёнка
15.01.2021

Сын: Жириков Мухамед Асланович

Отец ребёнка: Жириков Аслан Аликович

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