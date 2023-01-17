Крупская Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупская Надежда Константиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.02.1869

Дата смерти

27.02.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901
Германия
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907
г. Лонжюмо, Франция
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.02.1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
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