Крупская Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения26.02.1869
Дата смерти27.02.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1901
Германия
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1907
г. Лонжюмо, Франция
Место жительства
С 1917
Смерть
27.02.1939
Место жительства
По 1939