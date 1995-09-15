Смагина (Смирнова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагина (Смирнова) Анастасия Григорьевна

Смагина (Смирнова) Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Смирнов Григорий

Мать: Смирнова Прасковья

Рождение ребёнка
25.08.1931

Сын: Смагин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1935

Дочь: Смагина Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Смагина Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.09.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close