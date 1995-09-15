Смагина (Смирнова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти15.09.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Смирнов Григорий
Мать: Смирнова Прасковья
Рождение ребёнка
25.08.1931
Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1935
Дочь: Смагина Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Смагина Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Смагин Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.09.1995