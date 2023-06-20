Коврижных Устинья Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Устинья Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)

д. Кузнецовская
Рождение ребёнка
1680

Сын: Коврижных Галахтион Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)

Рождение ребёнка
1686

Сын: Коврижных Петр Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Осип (Оска)

Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)

д. Кузнецовская
Смерть
Неизвестно
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