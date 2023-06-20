Коврижных Устинья Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)
д. Кузнецовская
Рождение ребёнка
1680
Сын: Коврижных Галахтион Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)
Рождение ребёнка
1686
Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коврижных Семен (Сенка)
д. Кузнецовская
Смерть
Неизвестно