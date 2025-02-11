Лебедев Иван Александров
мужской, родился 1850, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Маркелова1820 г.р.
ОтецАлександр Данилов1820 г.р.
Супруги
Лебедева (Кирева) Александра Акимова1848 г.р.
Дети
Лебедев Павел Иванов20.08.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Александр Данилов
Мать: Агафья Маркелова
Место жительства
1858
Бракосочетание
24.01.1872
Рождение ребёнка
20.08.1877
Сын: Лебедев Павел Иванов
Мать ребёнка: Лебедева (Кирева) Александра Акимова
Смерть
Неизвестно