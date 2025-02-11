Лебедев Иван Александров 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Иван Александров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Маркелова1820 г.р.
Отец
Александр Данилов1820 г.р.
Супруги
Лебедева (Кирева) Александра Акимова1848 г.р.
Дети
Лебедев Павел Иванов20.08.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Александр Данилов

Мать: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

62

Бракосочетание
24.01.1872

Жена: Лебедева (Кирева) Александра Акимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.08.1877

Сын: Лебедев Павел Иванов

Мать ребёнка: Лебедева (Кирева) Александра Акимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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