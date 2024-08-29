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Кузьмина Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кузьмин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кузина (Кузьмина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Кузьмина Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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