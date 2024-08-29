Кузьмина Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Кузьмин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кузина (Кузьмина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Кузьмина Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно