Бекмачев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекмачев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекмачев Вадим Анатоььевич

Мать ребёнка: Огальцева Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огальцева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекмачева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Огальцева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекмачев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Огальцева Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно
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