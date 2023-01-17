Парава Зжамина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парава Зжамина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Яков (Дьячка) Иванов

Отец ребёнка: Мочкамаска Чичаев

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламка Афонасьев

Отец ребёнка: Мочкамаска Чичаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочкамаска Чичаев

Смерть
Неизвестно
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