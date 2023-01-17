Парава Зжамина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Яков (Дьячка) Иванов
Отец ребёнка: Мочкамаска Чичаев
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исламка Афонасьев
Отец ребёнка: Мочкамаска Чичаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочкамаска Чичаев
Смерть
Неизвестно