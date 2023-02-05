Барук Иосиф Стеранович
Место рождения
Дата рождения10.04.1930
Дата смерти13.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1956
Дочь: Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна
Мать ребёнка: Александрова Валентина Ивановна
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.10.1986