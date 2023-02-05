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Барук Иосиф Стеранович

Место рождения

Ледины, Дятловский район, Гродненская область

Дата рождения

10.04.1930

Дата смерти

13.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Ледины, Дятловский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1956

Дочь: Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна

Мать ребёнка: Александрова Валентина Ивановна

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.10.1986

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