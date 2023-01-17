Баяндина (Неизвестно) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Неизвестно) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Баяндин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Иванович

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Воспитывался в детском доме вместе с братьями. В каком - неизвестно. В 1930-х проживал в Екатеринбурге, был военным.
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Баяндин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Иванович

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Воспитывался в детском доме вместе с братьями.
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Баяндин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Иванович

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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