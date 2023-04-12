Барсуков Иван Ильич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1921
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Барсуков Илья
Россия
Рождение ребёнка
05.06.1949
Дочь: Чернышёва Тамара
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
г.Уяр Красноярского края
Рождение ребёнка
17.03.1951
Дочь: Краснова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1953
Дочь: Таскаева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
Смерть
1974