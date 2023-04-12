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Барсуков Иван Ильич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Барсуков Илья

Мать: Барсукова Анна Никандровна

Россия
Рождение ребёнка
05.06.1949

Дочь: Чернышёва Тамара

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

г.Уяр Красноярского края
Рождение ребёнка
17.03.1951

Дочь: Краснова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1953

Дочь: Таскаева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

Смерть
1974
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