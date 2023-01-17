Якименко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Павел Иванович

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Место рождения

Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

29.06.1897 ст.

Дата смерти

25.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1897 ст.

Отец: Якименко Иван Владимирович

Мать: Якименко Вера Ивановна

Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1938

Дочь: Лаптева Нинель Павловна

Мать ребёнка: Якименко Евдокия Петровна

Гора, Белозерский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Евдокия Петровна

Смерть
25.06.1949
Елгава, Латвия
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