Якименко Павел Иванович
Место рожденияУсадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения29.06.1897 ст.
Дата смерти25.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1897 ст.
Отец: Якименко Иван Владимирович
Мать: Якименко Вера Ивановна
Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1938
Дочь: Лаптева Нинель Павловна
Мать ребёнка: Якименко Евдокия Петровна
Гора, Белозерский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1949
Елгава, Латвия