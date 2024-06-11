Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1902
Дата смерти30.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1902
Отец: Най Густав Иоганнович
Мать: Най Сусанна
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Бухнер Ираида Адольфовна
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
30.03.1929
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
19.04.1932
Сын: Бухнер Виталий Адольфович
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
12.11.1938
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Смерть
30.11.1988