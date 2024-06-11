Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1902

Дата смерти

30.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1902

Отец: Най Густав Иоганнович

Мать: Най Сусанна

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Бухнер Ираида Адольфовна

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Бухнер Арно Адольфович

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
19.04.1932

Сын: Бухнер Виталий Адольфович

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Бухнер Эдвин Адольфович

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Смерть
30.11.1988

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