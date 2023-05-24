Пискунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пискунов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна

Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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