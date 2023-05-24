Пискунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пискунов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Пискунова Мария Михайловна
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно