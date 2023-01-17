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Нагорный Петр Мелентьевич

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Место рождения

Волынская губерния, Российская империя.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынская губерния, Российская империя.
Место жительства
До ?.06.1943
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Призыв на военную службу
?.06.1943
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Призван Рубцовским РВК Алтайский край в 1943 г.
Военная служба
02.07.1943
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
В составе команды (100 чел.) направлен Барнаульским ВПП в распоряжение командира в/ч № 330 гор. Омск/ 387-й запасной стрелковый полк 39-я запасная стрелковая бригада Сибирский военный округ.
Пропал без вести (военное)
?.12.1943
Увековечен в «Книга памяти Алтайский край. Том 4» (г. Рубцовск), стр. 654
Смерть
Неизвестно
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