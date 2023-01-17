Нагорный Петр Мелентьевич
Место рожденияВолынская губерния, Российская империя.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Волынская губерния, Российская империя.
Место жительства
До ?.06.1943
Призыв на военную службу
?.06.1943
Призван Рубцовским РВК Алтайский край в 1943 г.
Военная служба
02.07.1943
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
В составе команды (100 чел.) направлен Барнаульским ВПП в распоряжение командира в/ч № 330 гор. Омск/ 387-й запасной стрелковый полк 39-я запасная стрелковая бригада Сибирский военный округ.
Пропал без вести (военное)
?.12.1943
Увековечен в «Книга памяти Алтайский край. Том 4» (г. Рубцовск), стр. 654
Смерть
Неизвестно