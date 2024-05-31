Милантьев / Максимов Василий Максимов/
Место рождения
Дата рождения31.03.1899
Дата смерти28.08.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1899
Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Бракосочетание
24.01.1924
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1924
Дочь: (Милантьева) Нина
Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия
Рождение ребёнка
22.03.1926
Сын: Милантьев Анатолий
Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия
Рождение ребёнка
07.01.1927
Сын: Милантьев Алексей
Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия
Смерть
28.08.1942