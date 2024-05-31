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Милантьев / Максимов Василий Максимов/

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Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

31.03.1899

Дата смерти

28.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1899

Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Мать: Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
24.01.1924

Жена: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: (Милантьева) Нина

Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1926

Сын: Милантьев Анатолий

Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1927

Сын: Милантьев Алексей

Мать ребёнка: Милантьева / Максимова (Баздрова) Евдокия

Смерть
28.08.1942

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