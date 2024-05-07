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Кравченко Варвара Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кравченко Иван Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравченко Роман Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравченко Степан Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кравченко Аксентий Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кравченко Осип Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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