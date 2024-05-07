Кравченко Варвара Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кравченко Иван Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кравченко Роман Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кравченко Степан Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кравченко Аксентий Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кравченко Осип Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Иванович
Смерть
Неизвестно