Иван Архип (Ов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Архип Федоров (Ич)
Мать: Иринья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.04.1831 ст.
Жена: Анна Корнилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Петр Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Корнилова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1857