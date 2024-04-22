Иван Архип (Ов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Архип (Ов)

Иван Архип (Ов)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Около 1836 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Архип Федоров (Ич)

Мать: Иринья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.04.1831 ст.

Жена: Анна Корнилова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Корнилова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close