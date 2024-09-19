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Перминов Антон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Перминов Фёдор Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Перминов Филипп Антонович

Мать ребёнка: не указана

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Перминов Никита Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Перминов Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Перминовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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