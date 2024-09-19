Перминов Антон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Перминов Фёдор Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Перминов Филипп Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Перминов Никита Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно