Соловьева (Соловьева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти10.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Соловьев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1914
Дочь: Рощина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Рощин Константин
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Рощин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
10.06.1990
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище