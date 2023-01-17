Соловьева (Соловьева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

10.06.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Соловьев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1914

Дочь: Рощина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Рощин Константин

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Рощин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
10.06.1990
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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