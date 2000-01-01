Блинов Иван Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Блинов Назар Евтропович

Мать: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Васса Федоровна

Смерть
Неизвестно
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