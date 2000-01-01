Блинов Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Блинов Назар Евтропович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Васса Федоровна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно