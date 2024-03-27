Кожин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожин Владимир

Место рождения

Алексеевка, Рязанская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
16.04.1954

Дочь: Гребенникова Лариса

Мать ребёнка: Кожин Мария

Салават, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1959

Сын: Кожин Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Кожин Мария

Салават, Башкорстостан, Россия
Смерть
1992
Новороссийск, Краснодарский край, Россия
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