Кожин Владимир
Место рожденияАлексеевка, Рязанская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1954
Дочь: Гребенникова Лариса
Мать ребёнка: Кожин Мария
Салават, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1959
Сын: Кожин Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Кожин Мария
Салават, Башкорстостан, Россия
Смерть
1992
Новороссийск, Краснодарский край, Россия