Незаметдинова Маршидя Бяшяр Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Незаметдинов Умяр
Рождение ребёнка
02.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Незаметдинов Умяр
Рождение ребёнка
22.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Незаметдинов Умяр