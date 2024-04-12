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Щербина Василий Иванович

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Иван Филиппов

Мать: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Щербина Петр Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Щербина Аким Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1912

Сын: Щербина Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Щербина Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щербина Павел Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1926

Сын: Щербина Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1925
Белоцерковцы, Полтавська область
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