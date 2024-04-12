Щербина Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Иван Филиппов
Мать: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1912
Сын: Щербина Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1915
Сын: Щербина Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1926
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1925