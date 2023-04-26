Бастрыкина Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Ирина Григорьевна

Бастрыкина Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Евсей Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бастрыкин Федор Александрович

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1846

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close