Бастрыкина Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Евсей Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бастрыкин Федор Александрович
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1846
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Александр Семенович
Смерть
Неизвестно