Ицков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ицков Артемий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1945

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