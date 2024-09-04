Алгазин Григорий Лукьянович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, торговец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Алгазина) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Алгазина Настасья
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Алгазина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Алгазина Настасья
Смерть
Неизвестно