Алгазин Григорий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Григорий Лукьянович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Алгазин Лукьян Макарович

Мать: Алгазина Авдотья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, торговец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Алгазина) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Алгазина Настасья

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Алгазина) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Алгазина Настасья

Смерть
Неизвестно

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