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Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Василий Осипович

Мать: Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мухин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Марк Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
1839
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