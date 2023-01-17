Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Василий Осипович
Мать: Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Казначеево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1894
Сын: Марк Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
1839