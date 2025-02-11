Меланья Матвеева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Меланья Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Тарас Ларионов1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Бракосочетание
08.01.1850

Муж: Тарас Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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