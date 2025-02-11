Меланья Матвеева
женский, родилась 1830, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Тарас Ларионов1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1850
Муж: Тарас Ларионов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно