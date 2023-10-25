Шевченко Полина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Полина Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.?

Отец: Шевченко Вадим Сергеевич

Мать: Шевченко Елена Георгиевна

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