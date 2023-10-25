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Шевченко Полина Вадимовна
Шевченко Полина Вадимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.?
Пол
Женский
Отец
Шевченко Вадим Сергеевич
Мать
Шевченко (Козаева) Елена Георгиевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ал
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.?
Отец:
Шевченко Вадим Сергеевич
Мать:
Шевченко Елена Георгиевна
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