?
мужской, родился Неизвестно
Дети
Шинина Анна Сергеевна Ефимушкина1923 г.р.
Ефимушкин Иван СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шинина Анна Сергеевна Ефимушкина
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область