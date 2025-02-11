? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Шинина Анна Сергеевна Ефимушкина1923 г.р.
Ефимушкин Иван СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимушкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шинина Анна Сергеевна Ефимушкина

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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