Смирнова (Голубева) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Голубева) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

1980 - требует проверки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.2015

Дочь: Смирнова Софья Никитична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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