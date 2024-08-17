Смирнова (Голубева) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
1980 - требует проверки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2015
Дочь: Смирнова Софья Никитична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности