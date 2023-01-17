Тюпкин Алексей Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюпкин Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1891
Сын: Тюпкина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.
Дочь: Тюпкина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Тюпкин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно