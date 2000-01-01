Шельпяков Спиридон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шельпяков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1912
Дочь: Родионова Антонида Спиридоновна
Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
1913 или 1914
Дочь: Закорюкина Ольга Спиридоновна
Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1915
Сын: Шельпяков Виктор Спиридонович
Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1919
Сын: Шельпяков Евстрат Спиридонович
Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1930