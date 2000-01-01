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Шельпяков Спиридон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шельпяков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1912

Дочь: Родионова Антонида Спиридоновна

Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1913 или 1914

Дочь: Закорюкина Ольга Спиридоновна

Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Шельпяков Виктор Спиридонович

Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1919

Сын: Шельпяков Евстрат Спиридонович

Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Шельпякова Афанасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шельпякова Афанасия Николаевна

Смерть
Около 1930
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