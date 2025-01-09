(Белолипецкая) Пелагея Никифоровна Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

(Белолипецкая) Пелагея Никифоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Мать
Белолипецкая Мария ЕфремовнаОколо 1791 г.р.
Отец
Белолипецкий Никифор ТихоновичОколо 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Белолипецкий Никифор Тихонович

Мать: Белолипецкая Мария Ефремовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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