(Белолипецкая) Пелагея Никифоровна
женский, родилась Около 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
МатьБелолипецкая Мария ЕфремовнаОколо 1791 г.р.
ОтецБелолипецкий Никифор ТихоновичОколо 1793 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858